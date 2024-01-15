شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط 5 أطنان من الخضراوات وإزالة البسطات العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة 5 أطنان من الخضراوات في نطاق بلدية المطار الفرعية، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة الجائلين.

وأضاف: أسفرت الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار "البيع العشوائي" في الشوارع الرئيسة ومنطقة "سوق الخضار" وداخل الأحياء، عن مصادرة عدد من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة "البيع العشوائي". رفع مستوى الامتثال وأشار الزهراني إلى أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق، وذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدمات الأمانة للمستهلكين.

وأكد أن الأمانة تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية، للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة.

وداعا إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.