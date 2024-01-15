شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال المكافحة الحشرية في 120 موقعًا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أعمال الرش ورصد مواقع المعالجة

أعلى معايير الوقاية الحشرية

الدمام - شريف احمد - نفذت فرق الإصحاح البيئي بأمانة الطائف خطة مكثفة للاستكشاف الحشري والقضاء على بؤر التكاثر، وذلك عقب الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة.وتأتي هذه الجهود بمشاركة أكثر من 25 فرقة ميدانية مدعومة بأحدث أليات الرش والمعالجة، ضمن برامج الأمانة لتعزيز السلامة البيئية ومعالجة التكاثر الحشري.وأوضحت الأمانة أن الفرق نفذت أعمال الرش الضبابي واليدوي في 120 موقعاً خلال النصف الأول من الشهر الحالي، كما عملت على رصد المواقع ذات الأولوية للمعالجة واتباع الأساليب العليمة الحديثة للمعالجة والقضاء على الحشرات الضارة مع الالتزام بالتوازن البيئي وعدم الاضرار بذلك.وأشارت الأمانة أن فرق الإصحاح البيئي نفذت أعمال الوقاية الحشرية في مواقع تجمع المياه ومجاري الأودية والسيول للتحقيق أعلى معايير الوقاية الحشرية، كما باشرت كافة البلاغات الواردة عبر قنوات التواصل المختلفة تحقيقاً لسلامة وراحة الأهالي.