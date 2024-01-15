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شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال المكافحة الحشرية في 120 موقعًا بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت فرق الإصحاح البيئي بأمانة الطائف خطة مكثفة للاستكشاف الحشري والقضاء على بؤر التكاثر، وذلك عقب الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة.
وتأتي هذه الجهود بمشاركة أكثر من 25 فرقة ميدانية مدعومة بأحدث أليات الرش والمعالجة، ضمن برامج الأمانة لتعزيز السلامة البيئية ومعالجة التكاثر الحشري.
وتأتي هذه الجهود بمشاركة أكثر من 25 فرقة ميدانية مدعومة بأحدث أليات الرش والمعالجة، ضمن برامج الأمانة لتعزيز السلامة البيئية ومعالجة التكاثر الحشري.