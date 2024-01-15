خطر جدا .. كيف تتأكد أن هناك من يتجسس على هاتفك “احذر وبشده على جهازك”

شكرا لقرائتكم خبر عن خطر جدا..كيف تتأكد أن هناك من يتجسس على هاتفك؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مع انتشار استخدام الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، أصبحت الخصوصية على هذه الأجهزة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عما إذا كان هناك من يتجسس عليهم دون علمهم.

إذا كنت قلقًا بشأن قيام شخص ما بالتجسس على هاتفك، فهناك بعض العلامات التي يمكنك البحث عنها. هذه العلامات تشمل:

ارتفاع استخدام البيانات

إذا لاحظت أن هاتفك يستخدم بيانات أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما يرسل أو يتلقى بيانات من جهازك. يمكن أن يحدث هذا إذا كان شخص ما يستخدم هاتفك لتصفح الإنترنت أو إرسال رسائل نصية أو استخدام تطبيقات أخرى تتطلب اتصالًا بالإنترنت.

بطارية هاتفك تستنزف بسرعة

إذا لاحظت أن بطارية هاتفك تستنزف بسرعة، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على أن شخصًا ما يرسل أو يتلقى بيانات من جهازك. يمكن أن يحدث هذا لأن التطبيقات التي تستخدم البيانات تستهلك المزيد من البطارية.

ظهور تطبيقات غير مألوفة

إذا لاحظت ظهور تطبيقات غير مألوفة على هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما قام بتثبيتها دون علمك. يمكن أن تكون هذه التطبيقات برامج تجسس مصممة لجمع بياناتك أو مراقبتك.

تغيرات في سلوك هاتفك

إذا لاحظت أي تغييرات في سلوك هاتفك، مثل أن يصبح بطيئًا أو يتوقف عن العمل بشكل صحيح، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على أنه قد تم اختراقه.

ظهور رسائل أو مكالمات غير متوقعة

إذا لاحظت ظهور رسائل أو مكالمات غير متوقعة على هاتفك، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما يحاول الاتصال بك. يمكن أن تكون هذه الرسائل أو المكالمات من برامج تجسس تحاول جمع بياناتك أو إخافتك.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فقد يكون ذلك علامة على أن هناك من يتجسس على هاتفك. هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمحاولة التحقق من ذلك، مثل:



تحقق من التطبيقات التي لديها إذن الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع

يمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات هاتفك. إذا رأيت أي تطبيقات لا تعرفها أو لا تتذكر منحها إذن الوصول إلى هذه الميزات، فقد يكون ذلك علامة على أن شخصًا ما قام بتثبيتها دون علمك.

قم بتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات

يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات اكتشاف البرامج الضارة، بما في ذلك برامج التجسس.

أعد ضبط هاتفك إلى إعدادات المصنع

سيؤدي ذلك إلى حذف جميع البيانات من هاتفك، بما في ذلك أي برامج تجسس قد تكون مثبتة.

إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد تم اختراقه، فمن المهم أن تتخذ إجراءات لحماية نفسك. يمكنك القيام بذلك عن طريق تغيير كلمات مرورك وتنشيط المصادقة الثنائية واستخدام برامج مكافحة الفيروسات.

نصائح للحماية من التجسس على الهاتف



فيما يلي بعض النصائح للحماية من التجسس على الهاتف:

امنح التطبيقات الإذن فقط عندما تحتاجها حقًا

لا تمنح التطبيقات إذن الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع إلا عندما تحتاجها حقًا.

قم بتحديث هاتفك بأحدث البرامج الثابتة

غالبًا ما تتضمن التحديثات إصلاحات أمنية تساعد في حماية هاتفك من البرامج الضارة.

استخدم شبكة Wi-Fi آمنة

لا تستخدم شبكة Wi-Fi عامة عند إدخال معلومات حساسة، مثل كلمات المرور أو بيانات الاعتماد المصرفية.

كن حذرًا بشأن الروابط التي تنقر عليها

لا تنقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية من مصادر غير معروفة.

استخدم برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الأمان

يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات وبرامج الأمان اكتشاف البرامج الضارة، بما في ذلك برامج التجسس.

من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة للتجسس على الهاتف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خصوصيتك.