انت الان تتابع ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24108 شهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 2:20 مساءً

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ101 إلى 24108 شهداء، والجرحى إلى 60834، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 140 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، 47 منهم استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منازل سكنية في وسط مدينة غزة. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن آخر عمليات القصف الإسرائيلي استهدفت تجمعات للفلسطينيين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ثمانية فلسطينيين.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24108 شهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.