انت الان تتابع "عمليات التجارة البحرية البريطانية" ترصد حادثًا بحريًا شرق عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 2:30 مساءً

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الاثنين)، تلقيها تقريرًا عن حادثة على مسافة 95 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن باليمن. ودعت الهيئة البريطانية التي تتابع حركة السفن التجارية، في بيان عبر منصة "إكس"، إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب، وفقًا لـ"رويترز". وكان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، قد ذكر في وقت سابق اليوم، أن موقف الحوثيين لم يتغير بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة، وأن هجماتهم ستستمر على السفن المتجهة إلى "إسرائيل".

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