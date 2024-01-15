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لحظة انفجار محطة وقود في تبوك

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الرياض - محمد الوسيري - وثقت كاميرا مراقبة، لحظة الانفجار الذي وقع بمحطة وقود في تبوك أمس، ما أسفر عن وفاة وعدد من الإصابات.

وأظهر الفيديو المتداول والذي نشرته “العربية”، لحظة انفجار قوي هز محطة الوقود.

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اشتعال بمحطة وقود

وأخمدت فرق الدفاع المدني بتبوك، أمس الأحد، حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.

وبينت لقطات الأضرار والتلفيات التي وقعت جراء الحادث، وكذلك عملية مباشرة الحريق من جانب الدفاع المدني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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