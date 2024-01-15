شكرا لقرائتكم خبر عن لتحقيق مستهدفات التشجير.. مذكرة تعاون بين تنمية الغطاء النباتي وغرفة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز التعاون

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التدريبي والبحثي والتوعوي والتطوعي بين الطرفين، ووضع إطار عملي في مجالات البحوث والدراسات والتدريب والتوعية والتطوع لتيسير تنفيذها، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين، وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات وإشراك القطاع الخاص في مبادرات التشجير.

كما يتطلع الطرفان من خلال المذكرة، إلى تحديد الفرص الاستثمارية، وعرض التحديات وحلها بشكل دوري، والمشاركة في البرامج المجتمعية، والتعاون الإعلامي والترويجي، وتنفيذ التقارير والإصدارات والفعاليات والحملات، واقتراح الأفكار التي تسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية.

ويعمل المركز على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليهاـ وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب.

إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية البيئية المستدامة

للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.