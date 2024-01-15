شكرا لقرائتكم خبر عن "بالأرقام.. الموارد البشرية" تخفض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل:

- الفلبين 14,700 ريال.

- سيريلانكا 13,800 ريال.

- بنجلاديش 11,750 ريال.

- كينيا 9,000 ريال.

- أوغندا 8,300 ريال.

- إثيوبيا 5,900 ريال.