شكرا لقرائتكم خبر عن القريات في المقدمة.. تعرف على أقل الأماكن في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

سماء غائمة

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الدمام - شريف احمد - سجلت القريات أقل درجة حرارة على مستوى المملكة اليوم الاثنين، بدرجة حرارة بلغت 5 مئوية.وتلتها في الترتيب عرعر 6 درجات مئوية، ثم رفحاء وسكاكا 7 درجات، وأخيرًا أبها وتبوك وسجلتا 8 درجات مئوية.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.في حين لا يُستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.