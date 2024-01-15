شكرا لمتابعة خبر عن أمير الحدود الشمالية لطفل يحمل اسم ولي العهد: هذا الاسم غالي علينا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع ردة فعل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، على اسم طفل شبيه لاسم ولي العهد.

وظهر في المقطع، الأمير فيصل خلال تواجده بأحد المجالس، وسلم على الطفل قائلا له ما اسمك، ورد الطفل: “أصيل محمد بن سلمان”، ثم قال الأمير “هذا الاسم غالي علينا”.

كما سأل الأمير الطفل في أي سنة دراسية يكون، ليرد الطفل بأنه في الصف الثالث.

جاء ذلك خلال جولة أمير منطقة الحدود الشمالية، في محافظة رفحاء.