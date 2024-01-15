انت الان تتابع بريطانيا ستنتظر وترى قبل شن ضربات عسكرية جديدة ضد الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم (الاثنين): "إن بريطانيا ستنتظر وترى، قبل أن تقرّر شن ضربات عسكرية جديدة ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن من أجل حماية الشحن الدولي".

وردّاً على سؤال لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عما إذا كانت بريطانيا ستُنفذ مزيداً من الضربات، قال "شابس": "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، الأمر ليس أننا نريد المشاركة في تحرك بالبحر الأحمر، لكن حرية الملاحة في نهاية المطاف هي حق دولي"، وفقاً لـ"رويترز".

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