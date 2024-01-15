السعودية | تجارب “الأميرة ريما” تلهم الشباب بـ”دافوس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شاركت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير ريما بنت بندر، القادة الشباب أبرز التجارب والدروس المستفادة من مسيرتها المهنية الملهمة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من مجلس الشباب في دافوس.

وتهدف النسخة السادسة من مجلس الشباب، لمد جسور التواصل بين صناع القرار والشباب من حول العالم، والاستثمار في الحلول المبتكرة، لمواجهة تحديات الشباب العالمية.

ويحتضن المجلس، الذي يحمل شعار “فكّر وأثّر.. ضاعف أثرك”، نخبة من العقول الشابة المبدعة، لتمكين أفكارهم وإيصال حلولهم المبتكرة إلى صناع القرار، لمعالجة التحديات العالمية التي تواجه الشباب.

وتواصل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، جهودها لتمكين الشباب من بناء جسور التواصل مع القادة ومعالجة التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا، خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.

وتأتي مشاركة “مسك” للسنة السادسة في “دافوس” بهدف إيجاد منصة عالمية للحوار بين القادة والشباب؛ وسيُسلّط الضوء على الفُرص البارزة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والابتكار من خلال إقامة “مجلس الشباب” الذي يجمع قادة العالم بالطاقات الشبابية.