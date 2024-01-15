شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق منشأة تخزّن مواد غذائية دون الحصول على ترخيص في الهفوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء إغلاق منشأة في مدينة الهفوف لقيامها بتخزين مواد غذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وفي ظروف تخزين سيئة ومستوى متدنٍ من النظافة يؤثر على سلامة المنتجات.

وأوضحت الهيئة أنها ضبطت عددا من المخالفات الجسيمة داخل المنشأة، وحررت تعهدًا على ممثل المنشأة للبدء في إجراءات استخراج الرخصة، ويجري الآن استكمال الإجراءات النظامية وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وتنفّذ «الغذاء والدواء» جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها.

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق «طمنّي».