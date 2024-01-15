واشنطن: الحوثيون أصابوا سفينة حاويات مملوكة لشركة أميركية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 4:36 مساءً

أعلن الجيش الأميركي، اليوم (الاثنين)، أن صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن أطلقه الحوثيون من اليمن، أصاب سفينة حاويات تمتلكها وتديرها شركة أميركية. وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "إن المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا الساعة الرابعة عصراً بتوقيت صنعاء، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، وأصابوا سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال وتملكها وتديرها جهات أميركية". وأوضحت القيادة عبر منصة "إكس"، أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة، وأن السفينة تواصل رحلتها. من جانبها، ذكرت الشركة في بيان أن سفينتها تعرضت لهجوم قبالة خليج عدن.

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