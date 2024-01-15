وزير الدفاع الأمريكي يغادر المستشفى بعد علاجه من سرطان البروستات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 4:50 مساءً

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع لويد أوستن غادر المستشفى، اليوم (الاثنين). وأوضحت الوزارة أن "أوستن" سيستمر في أداء مهامه عن بعد لفترة من الوقت قبل العودة إلى "البنتاجون"، وذلك بناءً على نصيحة الأطباء. وبينت أن "أوستن" عولج من سرطان البروستات مبكراً، وبطريقة فعالة، وسيخضع للمراقبة الطبية فقط خلال الأيام المقبلة.

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