شكرا لقرائتكم إغلاق منشأة في الهفوف بسبب مخالفات جسيمة في تخزين المواد الغذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء إغلاق منشأة في مدينة الهفوف، عملت على تخزين مواد غذائية دون الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.

وأضافت الهيئة في بيان: “عملية التخزين جرت في ظروف سيئة ومستوى متدني من النظافة، ما قد يؤثر على سلامة المنتجات”.

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وأوضحت أنها ضبطت عدد من المخالفات الجسيمة داخل المنشأة، وحررت تعهدًا على ممثل المنشأة للبدء في إجراءات استخراج الرخصة، لافتة إلى أنه يجري الآن استكمال الإجراءات النظامية وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وتشن هيئة “الغذاء والدواء” جولات رقابية وتفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بهدف التحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.

وتدعو الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي”.