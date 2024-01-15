شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. "الصحة" تنشر ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي والان نبدء بالتفاصيل

ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل

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الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة الصحة ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة.وأصدرت الوزارة قرارًا إداريًا باعتماد ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل في جميع المنشآت التابعة لها.1 - يجب أن يكون الموظف/ الموظفة حسن الهندام ذا مظهر لائق وملائم للذوق العام.2 - تجنب ارتداء ثياب النوم الشورت للرجال أو الملابس الغير لائقة ذات دلالات أو رسومات مسيئة وعدم ارتداء السلاسل أو الشعارات.3- الامتناع عن قصات الشعر الغريبة.4- الاهتمام بالنظافة الشخصية.5- الالتزام بغطاء الرأس للسيدات، على أن يكون غير شفاف، ومراعاة لبسه طوال فترة العمل.6- أن يكون اللبس محتشمًا وغير شفاف للسيدات، وتُمنع الملابس الضيقة، أو المفتوحة أو القصيرة بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم.7- عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها.8- أن يكون المعطف الطبي واسعًا وطويلًا إلى الركبة.9- يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي.10. يُمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة في وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل.