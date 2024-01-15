شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي بن محمد يحضر حفل الاستقبال الرسمي لزواج نجل سلطان بروناي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، مساء اليوم ، حفل الاستقبال الرسمي لزواج نجل سلطان بروناي دار السلام ، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي .

ونقل سمو الأمير ، لسطان بروناوي حسن البلقية ، تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة زواج نجله الأمير عبد المتين.

ويحتفل سلطان بروناي بزفاف نجله في حفل ملكي ضخم ، ممتد لـ 10 متواصلة ، حيث ينتهي غداً الثلاثاء 16 يناير .