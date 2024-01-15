تضم 4 ألوية.. إسرائيل تسحب من غزة الفرقة التي بدأت الهجوم البري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 6:23 مساءً

سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين) الفرقة 36 من قطاع غزة، وأبقى على ثلاث فرق عسكرية كاملة في أنحاء القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "قرار الجيش جاء بعد تقييم للوضع القتالي وللحفاظ على كفاءة القوات". وأوضحت الصحيفة أن قوات الفرقة 36 تغادر قطاع غزة للدخول في فترة تجديد وتدريب وزيادة كفاءة، وعندما تنتهي هذه الفترة سوف يتقرر بناء على التقييمات ما إذا كانت ستستمر في نشاطها العملياتي. وتضم الفرقة 36 اللواء غولاني، واللواء 188، واللواء السابع من سلاح المدرعات، وفرقة إطفاء تابعة لسلاح المدفعية ولواء عتسيوني الاحتياطي. وتعد الفرقة 36 أول تشكيل عسكري بدأ هجومه البري على قطاع غزة، في الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي.

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