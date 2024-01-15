" الطميحي" مديرًا للتواصل الخارجي ومتحدثًا رسميًا لصحة جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي قرارًا يقضي بتكليف وائل بن محمد طميحي مديرًا للتواصل الخارجي ومتحدثًا رسميًا بصحة جازان.

فيما أعرب "الطميحي" عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان على هذه الثقة الكريمة والتي ستكون دافعًا له لمواصلة المزيد من العطاء، مؤكدًا مواصلته العمل الدؤوب بما يخدم الوطن والمواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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