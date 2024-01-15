شكرا لقرائتكم خبر عن سعداء بكرم الضيافة.. ضيوف "خادم الحرمين" يغادرون المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتملت مغادرة المجموعة الأولى من الدفعة 15 المشمولة بالاستضافة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، مكة المكرمة متجهين إلى بلدانهم، بعد أن أقاموا في المملكة 10 أيام، أدوا خلالها مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي الشريف، ومواقع تاريخية وسياحية.

وعبر الضيوف عن سعادتهم بهذه الزيارة وتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، رافعين أكف الضراعة إلى المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على استضافتهما لهم في البرنامج.

ونوه الضيوف بالبرنامج الذي يأتي في إطار الأعمال التي تقدمها المملكة منذ تأسيسها لخدمة الإسلام.

زيارة المدينة المنورة

وزار ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة خلال زيارتهم للمدينة المنورة التي استمرت نحو 5 أيام، بأداء الصلوات في المسجد النبوي الشريف، والتشرف بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه الكريمين.



أداء مناسك العمرة

كما صلوا في مسجد قباء، وزاروا شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومتحف عمارة الحرمين، والتقاهم كذلك إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.

بعد ذلك غادروا المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وزاروا مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض الوحي في حراء الثقافي.

كما أقام البرنامج للمستضافين يومًا ترفيهيًا بمتنزه الكر الترفيهي بالطائف.



ويمثل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدفعة 15، وتضم 250 ضيفًا يمثلون 14 دولة آسيوية، هي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا، كمبوديا، منغوليا.