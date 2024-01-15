بعد أن خدم الوطن ورافق ملوكها.. الموت يغيّب "العميد محمد القحطاني"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 7:58 مساءً

انتقل إلى رحمة الله تعالي العميد متقاعد محمد بن عبدالله حادر القحطاني، اليوم الاثنين. وقد خدم الفقيد الوطن مرافقًا الملوك من عهد الملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد غفرالله لهم جميعًا. وتقلد "القحطاني" - رحمه الله- عددًا من المناصب القيادية والإدارية، آخرها قبل التقاعد مدير عام الشؤون الأمنية بإمارة منطقة نجران.

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