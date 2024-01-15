شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواقع المراكز الإسعافية الثابتة في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

ضيف الرحمن كن على دراية بمواقع الخدمات الإسعافية بـ#المسجد_الحرام . pic.twitter.com/wQr0OV5Uhb— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) ضيف الرحمن كن على دراية بمواقع الخدمات الإسعافية بـ #المسجد_الحرام . pic.twitter.com/wQr0OV5Uhb — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) January 14, 2024

المراكز الإسعافية الثابتة في المسجد الحرام

خدمات الزوار والمعتمرين

7 مواقع داخل المسجد الحرام

خدمات ضيوف الرحمن في المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، تحديد مواقع المراكز الإسعافية الثابتة في المسجد الحرام.وأشارت إلى أن المراكز تشمل مركز إسعاف السلام خلف المكبرية، ومركز إسعاف الشبيكة خلف الدفاع المدني بالشبيكة مقابل جبل عمر.كما تشمل مركز إسعاف القشاشية فوق سطح دورات مياه القشاشية، بالإضافة إلى مركز إسعاف الحرم 4 باب 176 التوسعة السعودية الثالثة.من جهة أخرى تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية.وتقدم تلك الخدمات من خلال العديد من الإدارات المختصة داخل البيت العتيق.وتجيب إدارة السائلين على الأمور الشرعية والفقهية من خلال 71 من أصحاب الفضيلة والعلماء، مع وجود المترجمين في المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين.كما يُرد على الاستفسارات والأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر، عبر ما يقارب 7 مواقع داخل المسجد الحرام.ويوجد 4 مكاتب للرد على السائلين هاتفياً عبر رقمين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية الثابت أو الجوال وهما (8001222400)،(8001222100).كانت أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والآلية بالمسجد الحرام لتهيئة خدمات المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة.

وتتضمن استعدادات الهيئة للمعتمرين والقاصدين لأداء صلاة الجمعة تجهيز 5000 عربة عادية وكهربائية وربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري.

بالإضافة إلى الإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات، وتوفير مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم.

أيضا تنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات، ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين، وتنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التطهير بالمسجد الحرام.