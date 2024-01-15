شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لتهريبه 33 كلجم من الحشيش المخدر.. هذه أرقام الإبلاغ والان نبدء بالتفاصيل

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/ia7PnV8zLn— حرس الحدود السعودي (@BG994) #حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/ia7PnV8zLn — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 15, 2024

جهود مكافحة ترويج المخدرات

طرق الإبلاغ عن مروجي المخدرات

الدمام - شريف احمد - تتواصل جهود مكافحة المخدرات، إذ قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية،وأشارت إلى أن المخالف هرّب 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، لافتة إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بجازان، تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.كانت قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم, وإحالتهم إلى النيابة العامة.هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.ويأتي ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.أما رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.