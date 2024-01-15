شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لتهريبه 33 كلجم من الحشيش المخدر.. هذه أرقام الإبلاغ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتواصل جهود مكافحة المخدرات، إذ قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية،
وأشارت إلى أن المخالف هرّب 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، لافتة إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
كانت قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم, وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ويأتي ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
أما رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وأشارت إلى أن المخالف هرّب 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، لافتة إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/ia7PnV8zLn— حرس الحدود السعودي (@BG994)
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/ia7PnV8zLn— حرس الحدود السعودي (@BG994) January 15, 2024
جهود مكافحة ترويج المخدراتكما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بجازان، تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
كانت قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم, وإحالتهم إلى النيابة العامة.
طرق الإبلاغ عن مروجي المخدراتهذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويأتي ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
أما رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.