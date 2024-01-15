شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة تكاليف الاستقدام.. جهود مستمرة لتطوير قطاع العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الاستقدام الخارجية

"بالأرقام..#الموارد_البشرية " تخفض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية#اليوم @HRSD_SA

للتفاصيل..https://t.co/PHJcRQh1dW pic.twitter.com/NuL8w2BXWc— صحيفة اليوم (@alyaum) "بالأرقام.. #الموارد_البشرية " تخفض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية#اليوم @HRSD_SA

للتفاصيل..https://t.co/PHJcRQh1dW pic.twitter.com/NuL8w2BXWc — صحيفة اليوم (@alyaum) January 15, 2024

منصة "مساند"

ضمن جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام ؛ تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.

||https://t.co/wzhOjtYzLK pic.twitter.com/iXUQSnVly8— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) ضمن جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام ؛ تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.



🔗|| https://t.co/wzhOjtYzLK pic.twitter.com/iXUQSnVly8 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 15, 2024

العمالة المنزلية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية في عدد من الدول.وأكدت الوزارة أنها تتابع باستمرار سوق العمالة المنزلية وتراجع تكاليف الاستقدام بناء على حجم السوق والطلب على العمالة المنزلية.وأوضحت أنها مستمرة في الجهود والمبادرات التي من شأنها تطوير قطاع العمالة المنزلية.كما شددت وزارة على أنها تتابع أسعار الاستقدام الخارجية والداخلية بهدف ضبط الأسعار بشكل مستمر، وتوفير خيارات تناسب جميع الأفراد.وأشارت إلى أن الرقابة المستمرة على مكاتب وشركات الاستقدام وتحفيز أداؤها، أدت إلى رفع رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.الوزارة أكدت أيضًا أنها تعمل على التركيز على رفع أداء مكاتب وشركات الاستقدام بهدف الوصول إلى جودة الخدمات والسعر العادل لكافة الأطراف.وفي هذا السياق، تحفظ منصة "مساند" وهي المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام والتكاليف المحددة في المنصة، حقوق صاحب العمل مع المكاتب والشركات المعتمدة في المنصة.ويحفظ تحديد حد أعلى لتكاليف الاستقدام حقوق أصحاب العمل، ويحوكم الأسعار في قطاع الاستقدام ويحد من التلاعب بها.كما أدى تعدد دول الاستقدام التي يتم الاستقدام منها وتنويع الجنسيات أمام المستفيدين، إلى الوصول إلى تكاليف استقدام مناسبة وعادلة.وتتيح منصة مساند خيارات متعددة من الجنسيات والمهن الخاصة بالعمالة المنزلية، والتي تمكن المستفيد من تحديد تفضيلاته من حيث الوصول والتكلفة ومدة الوصول.ويشمل تخفيض سقف تكاليف استقدام العمالة المنزلية عدد من الدول، وهي:- الفلبين 14,700 ريال.- سيريلانكا 13,800 ريال.- بنجلاديش 11,750 ريال.- كينيا 9,000 ريال.- أوغندا 8,300 ريال.- إثيوبيا 5,900 ريال.