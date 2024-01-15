موافقة شورية على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة والسنغال في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تشاد في مجال الطاقة، وذلك بعد الاستماع إلى تقريرين قدمتهما لجنة الطاقة والصناعة تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور أسامة عارف.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها في رواندا في شأن المشاورات السياسية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور وائل الإدريسي، بشأن مشروع المذكرة.

وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية سيشل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور وائل الإدريسي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع الاتفاقية تلاه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور عيسى العتيبي.