والدة الإعلامي سامي شريم في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 9:30 مساءً

فُجع الزميل الإعلامي سامي شريم، مدير وحدة الرصد الإعلامي بإمارة منطقة الباحة بوفاة والدته أمس الاثنين بعد معاناة مع المرض. ويُقام العزاء بدءاً من اليوم الثلاثاء بمنزل الأسرة في قرية النصباء بمحافظة المندق في منطقة الباحة، ويُستقبل هاتفياً على هاتف الزميل سامي 050 944 6622. "الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي للزميل سامي وأسرة الفقيدة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته وألهمهم الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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