شكرا لقرائتكم خبر تدشين الخدمات الصحية الافتراضية بمستشفى رفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير المنطقة الشماليةفيصل بن خالد أمس الخدمات الصحية الافتراضية التي تستهدف تسخير أحدث تقنيات الرعاية الصحية الافتراضية بشكل نوعي لتسهيل الحصول على الخدمات التخصصية في الوقت المناسب وفي أوسع انتشار ممكن، وتقديم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية.

ولدى وصولهإلى مقر مستشفى رفحاء العام دشن15 جهازا لغسيل الكلى و15 كرسيا للمرضى، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة علوان الشمراني، والمدير التنفيذي للتجمع الصحي مروان اليحيى، وعدد من القيادات الصحية.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بدعم القيادة للقطاع الصحي، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين كافة، وصولا لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ركزت على قطاع الرعاية الصحية.