شكرا لقرائتكم خبر محمية الملك سلمان مأوى لـ290 نوعا من الطيور المهاجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد أنواع الطيور الموثق مشاهدتها في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 290 نوعا، منها 88 مهاجرة تعبر عن طريق المحمية.

وتعد المحمية الواقعة في شمال المملكة، وبمساحتها الشاسعة البالغة 130,700 كلم2، ضمن النطاقات الإدارية الأربعة وهي: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، إحدى أهم مسارات هجرة وعبور الطيور المهاجرة سنويا، وملاذا طبيعيا، وذلك بفضل بيئتها المتوازنة وتضاريسها المتنوعة.

وأوضحت هيئة تطوير المحمية في تقريرها، أن المحمية تعد من أكبر المحميات التي تحتوي على مناطق مهمة للطيور في العالم، وذات أهمية عالية لحماية الطيور وهي خمس مناطق «طريف، وحائل، وطبرجل، والطبيق، وحرة الحرة».

وبينت أن 25 نوعا من الطيور على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية، حيث تركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها.

أنواع طيور المحمية: