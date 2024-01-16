القيادة تهنئ الملك فريدريك باعتلائه العرش في الدنمارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك الدنمارك فريدريك العاشر، بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقية «يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار».

من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك الدنمارك فريدريك العاشر، بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك.

وقال ولي العهد في برقية «يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي».

من جهة أخرى هنأ ولي العهد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية، حسينة واجد بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.

وأعرب ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيسة الوزراء، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.