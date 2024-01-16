مناقشة استراتيجيات السلامة الرقمية للأطفال وفرص التمكين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج، بمناسبة اليوم الخليجي للطفل، ندوة إقليمية بعنوان «السلامة الرقمية للأطفال - استراتيجيات الحماية وفرص التمكين»، بحضور 300 مشارك من مختلف الجهات المعنية بالتربية والتعليم في الدول الأعضاء.

وهدفت الندوة إلى تعزيز التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأطفال في الدول الأعضاء، ورفع الوعي بمخاطر الإنترنت، وأهمية توفير الأدوات والبرامج لحماية الأطفال من هذه المخاطر.

وناقشت محاور الندوة استراتيجيات السلامة الرقمية للأطفال في ظل انتشار التطبيقات الالكترونية، وكيف يحول الوالدان المخاطر إلى فرص، وأهمية البصمة الرقمية للأطفال، وكيف يشكل التفكير الناقد، الطريق للسلامة الرقمية، إضافة إلى موضوع حقوق الأطفال في العالم الرقمي، حيث استعرض المتحدثون في الندوة تجارب وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي.

وأكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي على أهمية حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وأهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق ذلك، كما أكد ممثل منظمة اليوينسف في دول مجلس التعاون الخليجي ساجي توماس، على أهمية تعزيز الوعي بمخاطر الإنترنت، وأهمية توفير الأدوات والبرامج اللازمة لحماية الأطفال من هذه المخاطر.