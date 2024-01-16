شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. "الأمن البيئي" يبرز جهوده في حماية البيئة واستدامتها والان نبدء بالتفاصيل

القوات الخاصة للأمن البيئي تقيم ندوة (رؤيتنا .. استدامة بيئتنا) بالمنطقة الشرقية.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/llrmMsGnx9— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) القوات الخاصة للأمن البيئي تقيم ندوة (رؤيتنا .. استدامة بيئتنا) بالمنطقة الشرقية. #الأمن_البيئي pic.twitter.com/llrmMsGnx9 — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) January 15, 2024

إبراز جهود القوات الخاصة للأمن البيئي

نظام البيئة في السعودية

الدمام - شريف احمد - بعنوان (رؤيتنا .. استدامة بيئتنا)، أقامت القوات الخاصة للأمن البيئي ندوة في المنطقة الشرقية لمنسوبي ومنسوبات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وعدد من الجمعيات والمهتمين بالبيئة.وتستهدف تعزيز الوعي بأهمية التطوع البيئي والتكامل بين القطاعين الحكومي والقطاع الثالث في تحقيق الاستدامة البيئية.وبخصوص محاور الندوة تضمنت إبراز جهود القوات الخاصة للأمن البيئي في حماية البيئة واستدامتها في المملكة وإنفاذ الأنظمة البيئية.هذا بالإضافة إلى دور الجامعات في رفع المستوى البيئي لدى الطلبة، وأثر التشجير في البيئة والمجتمع.

كانت ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بمنطقة الحدود الشمالية.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المتخصصة.

أراضي الغطاء النباتي

وأكدت القوات أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى 5000، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.