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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. المملكة تستعرض دورها في مواجهة التحديات العالمية بدافوس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استعرض وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 "دافوس" سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي لمعالجة القضايا الملحّة الحالية والمستقبلية، وكيفية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والبشرية.
كما استعرض مع قادة المنتدى دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية.
ويستعرض الوفد تجارب المملكة وخبراتها في العمل مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي لوضع أسسٍ مستدامة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.
جاء هذا برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، خلال لقاء مؤسس "دافوس" كلاوس شواب، ورئيس المنتدى، بورغي برينده.
وبينت أن المملكة حققت في ظل رؤية رؤيتها 2030، إنجازات في مختلف المحافل الدولية، ورسمت نهجاً جديداً لسياستها الخارجية، وانعكس دورها الريادي في المنطقة والعالم.
كما أعربت عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على اختيارها ضمن وفد المملكة المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تحت رئاسة سمو وزير الخارجية.
كما استعرض مع قادة المنتدى دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية.
تفاصيل مشاركة السعودية في "دافوس"ويشارك وفد المملكة لهذا العام بمنتدى دافوس في مجموعة متنوعة من الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية على مدار أسبوع كامل.
ويستعرض الوفد تجارب المملكة وخبراتها في العمل مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي لوضع أسسٍ مستدامة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.
جاء هذا برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، خلال لقاء مؤسس "دافوس" كلاوس شواب، ورئيس المنتدى، بورغي برينده.
مكانة المملكة ودورها الرياديكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، قالت إن مشاركة المملكة في منتدى دافوس لهذا العام تأتي من منطلق مكانتها ودورها الريادي في الساحة العالمية وعلى جميع الأصعدة.
وبينت أن المملكة حققت في ظل رؤية رؤيتها 2030، إنجازات في مختلف المحافل الدولية، ورسمت نهجاً جديداً لسياستها الخارجية، وانعكس دورها الريادي في المنطقة والعالم.
كما أعربت عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على اختيارها ضمن وفد المملكة المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تحت رئاسة سمو وزير الخارجية.