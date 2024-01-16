شكرا لمتابعة خبر عن شاب يوثق مشهد احتراق سيارته أمام عينيه ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية ، لشاب يوثق احتراق سيارته بالكامل أمام عينيه .

وقام الشاب بتصوير مشهد احتراق سيارته ، قائلاً : “والله سيارتي قاعدة تولع قدامي فيها كل أغراضي ، لكن الله يعوض عليا إن شاء الله والحمد لله على كل حال والله راضينا بقضاء الله وقدره ” .

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ، معبرين عن حزنهم لهذا المشهد ، داعين المولى عز وجل بأن يعوضه بدلاً عنها .