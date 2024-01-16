الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 5:28 صباحاً

تراجع الذهب قليلًا يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة. ووفقًا لـ"رويترز" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2050.35 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:01 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2054.10 دولارًا. وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في 10 أيام؛ مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لتحوم قرب مستويات 4%.

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