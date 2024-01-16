الرياض.. القبض على 4 أشخاص سرقوا حافلة ووثّقوا فعلتهم ونشروها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 5:32 صباحاً

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 4 أشخاص؛ لسرقتهم محتويات حافلة، وتوثيق ذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح الأمن العام، أن المتهمين صعدوا على حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها وقاموا بسرقة ما بداخلها. وأشار إلى أنه جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.

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