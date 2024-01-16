ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

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محمد بن مسعود - الدمام - فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا؛ بحسب ما أظهرته تقديرات وسائل إعلام أمريكية مساء الاثنين، في نتيجة ترسّخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر.

وتوقعت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس"، أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي، منافسيْه الرئيسييْن: السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

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