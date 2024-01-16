انت الان تتابع "مقرقع البيبان".. الزعاق: موسم الشبط يتسم بسرعة تقلباته الجوية ورياحه باردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن كل مجموعة من الأيام خلال العام لها صفات مناخية متقاربة تُسمى بالموسم، فموسم سهيل تسود أيامه الرياح الجنوبية الرطبة، وموسم الرطب يتميّز بالرياح الشمالية الناعمة، والمربعانية رياح شمالية باردة، وفي موسم الشبط أجواء متقلبة.

وأضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، أن موسم الشبط يتسم بسرعة تقلباته الجوية، وإذا هبت الريح فيه تكون باردة، والعامة يسمونه "مبكية الحصني" وهذه الرياح تكون متذبذبة بين القوة والضعف وتؤثر في أبواب المنازل ومنافذها "شباط مقرقع البيبان".

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