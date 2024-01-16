انت الان تتابع تعاملات الثلاثاء.. مزيج برنت يستقر عند 78.11 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 6:55 صباحاً

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خلال تعاملات الثلاثاء، رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب تعرُّض سفينة حاويات أمريكية قرب ساحل عدن لهجومٍ بصاروخ باليستي من قِبل الجماعات المسلحة في اليمن. واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي، تسليم مارس، عند 78.11 دولار للبرميل في الساعة 09:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة. وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.40%، إلى 72.39 دولار للبرميل.

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