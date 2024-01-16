كشفت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح جزئي لطريق العقير – سلوى حتى تقاطعه مع طريق الهفوف – سلوى، وتبقى بعض الأعمال على الطريق سوف يتم الانتهاء منها قريباً.

وأكدت الهيئة أهمية طريق – الظهران – العقير – سلوى الساحلي بطول 175 كيلومتر، الذي يرفع الخدمات اللوجستية وينمي الحركة السياحية بشاطئ العقير وشاطئ نصف القمر، ويعزز الترابط مع المنافذ المجاورة، وجار استمرار العمل على مشروع الطريق.

ويعد طريق العقير سلوى من الطرق التي واجهت تحديات، حيث تم بدء العمل به عام 1432 وهو من مشاريع الطرق المتعثرة لأكثر من 12 عاماً، وخلال الفترة القادمة سوف يستكمل الطريق في مرحلة قادمة إلى طريق هجرة المحدار باتجاه منفذ البطحاء الحدودي الرابط مع دولة الإمارات دون المرور بدوار سلوى، فيما طالب مرتادو الطريق الجديد بضرورة مراقبته بدوريات أمن الطرق، وكذلك إضافة نقاط كاميرات الرصد الآلي لمنع تخطي السرعة النظامية.

طريق الظهران – العقير- سلوى

- طول الطريق 175 كيلومترا.

- اختصار زمن الرحلة بين المحافظات بالمنطقة الشرقية وبعض دول الخليج.

- تنمية حركة السياحة لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر.

- تعزيز الربط بين المدن والمحافظات والمنافذ البرية المجاورة.

- خفض الازدحام المروري على شبكة الطرق.

- تحسين البنية التحتية.

مراحل المشروع

- المرحلة الأولى بطول 106كم نسبة الإنجاز 100%

- المرحلة الثانية نسبة الإنجاز 100%

- المرحلة الثالثة بطول 66 كيلومترا

- المرحلة الرابعة بطول 13 كيلومترا نسبة الإنجاز 61%