انت الان تتابع "الحصيني" عن أجواء الثلاثاء: باردة والسحب عالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 8:08 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس لفجر اليوم الثلاثاء، فإن المملكة تشهد أجواءً باردة على الشمال والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاءٍ من الشرقية وشرق الغربية والجنوبية. وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل حرارة سُجلت في طريف وكانت (3) درجات مئوية، وأعلى درجة حرارة سُجلت في جازان وكانت (25) درجة مئوية، ثم المدينة المنوّرة (16) درجة مئوية، فالرياض (14) درجة مئوية، والدمام (17) درجة. وأضاف: "حالة السماء غائمة جزئياً على معظم المناطق وأغلبها سحب عالية تتخللها سحب متوسطة".

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