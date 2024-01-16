انت الان تتابع "تسمم الدم الجرثومي".. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية يوضحها "صحي القصيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 8:10 صباحاً

أوضح تجمع القصيم الصحي، أن تسمم الدم الجرثومي هو حالة خطيرة قد تُهدد الحياة؛ لكنه يُعتبر مرضًا غير معدٍ. وأضاف "التجمع" أن تسمم الدم الجرثومي يحدث عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه العدوى، ويبدأ في إتلاف أنسجة الجسم وأعضائه، وعادة ما يحدث بسبب العدوى البكتيرية؛ ولكنه قد يكون نتيجة لعدوى أخرى مثل الفيروسات أو الطفيليات أو الفطريات. وأكد في إنفوجراف توعوي أن الوقاية منه تتم عن طريق علاج العدوى مبكرًا، ومن خلال النظافة الجيدة في المنزل، وإبقاء الجروح نظيفة ومغطاة حتى تلتئم. ونصح التجمع في حال عدم التحسن بضرورة اللجوء سريعًا للرعاية الطبية.

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