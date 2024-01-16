انت الان تتابع "آل الشيخ": رصدنا أكثر من 2800 تَعَدٍّ على عدادات الكهرباء والمياه بالمساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 8:33 صباحاً

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن أن التعديات التي تم رصدها على عدادات المساجد والجوامع، وصلت إلى أكثر من 2500 تَعَدٍّ على الكهرباء ونحو 340 على عدادات المياه. وأشار "آل الشيخ" إلى أن الوزارة رصدت من ضمن تلك التعديات مستوصفًا ومحطة بنزين بكل مكوناتها بما فيه السكن، على حساب عداد المسجد، وسكن عمالة واستراحات وبيوت ودكاكين ومزارع على حساب الوزارة. وقال ضمن برنامج "في الصورة" الذي يقدمه عبدالله المديفر على قناة "روتانا خليجية": من ضمن ما تم رصده "بنك" في الرياض يقوم بالتعدي على مياه من المسجد؛ باستخدامها في ري حديقة خاصة، كما أن بعض الشوارع المجاورة للمساجد تستخدم عدادات المساجد للإضاءة. وأضاف "آل الشيخ": يوجد تقصير كبير جدًّا من قِبَل الأئمة والمؤذنين لعدم العمل بتبليغنا؛ على الرغم من صدور أمر بذلك؛ مشيرًا إلى أن حماية المسجد يقع على عاتقهم؛ لافتًا إلى أنه تم إغلاق حوالى 85% من ملفات التعديات على مرافق المساجد.

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