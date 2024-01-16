شكرا لقرائتكم خبر عن استغلال الأطفال في التبرعات.. انتهاك للبراءة وإضرار بالقطاع غير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على حماية وحفظ حقوق الأطفال وعدم استخدامهم للترويج لحملات جمع التبرعات لما فيه من إيذاء لهم.

وأهاب المركز الوطني في تعميم له للمؤسسات والجمعيات الأهلية، بالمختصين العمل وفق نظام حماية الطفل حرصا على الوصول إلى صورة ذهنية مميزة عن القطاع غير الربحي ومنسوبيه وخدماته.





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وأشار المركز الوطني إلى أن نظام حماية الطفل يقضي باعتبار كل ما يُعد إيذاء أو إهمال في حق الطفل جريمة، حيث تنص الفقرة «8» على منع: ”استغلاله ماديًا، أو في الجرائم، أو في التسول“، كما تنص الفقرة «14» على حظر: ”كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية“.

وتعليقا على ذلك، قال المختص الاجتماعي جعفر العيد: إن استخدام الأطفال في حملات جمع التبرعات يشكل استغلالا لهم، ويؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية، ويحرمهم من طفولتهم البريئة.

وأضاف: إن هذا الاستغلال يسهم في تكوين صورة سلبية عن القطاع غير الربحي، ويجعله هدفًا للانتقادات، ويؤثر على ثقة المجتمع به.

وأشار إلى أن هناك طرقا عديدة لجمع التبرعات لا تعتمد على استغلال الأطفال، مثل استخدام وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة، أو إطلاق حملات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالطرق الرسمية.