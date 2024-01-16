انت الان تتابع "التجارة": نمو السجلات التجارية في النقل البري للبضائع 21% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 9:47 صباحاً

كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية في النقل البري للبضائع 21% بنهاية الربع الرابع من عام 2023. وأوضحت الوزارة أن عدد سجلات النقل البري للبضائع في الربع الرابع من العام المنتهي 2023 بلغ 33.447 سجلاً، مقابل 27.606 خلال نفس الفترة لعام 2022م. وتصدّرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 11.752 سجلاً تلتها مكة المكرّمة 6.852 ثم الشرقية 4.987 ورابعاً عسير 2.004 سجلات ثم القصيم 1.745.

كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة": نمو السجلات التجارية في النقل البري للبضائع 21% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.