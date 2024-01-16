انت الان تتابع بين المحظور والتمكين.. مَن هو "المتستر" تجارياً؟ تعريف رسمي يوضح الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، تعريفاً لطبيعة وماهية "المتستر" تجارياً؛ ليجلي به صورة "التمكين والمحظور".

وأوضح البرنامج، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المتستر هو المواطن السعودي الذي يمكّن شخصاً غير سعودي من صلاحية استخدام سجله التجاري لممارسة أي نشاط تجاري محظور عليه نظاماً.

كانت هذه تفاصيل خبر بين المحظور والتمكين.. مَن هو "المتستر" تجارياً؟ تعريف رسمي يوضح الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.