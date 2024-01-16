انت الان تتابع الجيش المصري: إحباط تهريب مواد مخدرة على الحدود مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 10:01 صباحاً

أعلن الجيش المصري، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة الحدودي مع إسرائيل. وذكر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه "في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بنحو (174) كيلوجراماً من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل (1)، كما تم إلقاء القبض على عدد (6) مهربين". وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم".

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