شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار من "الأرصاد".. رياح شديدة على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، من رياح شديدة على منطقة الرياض تصل سرعتها إلى 40-49 كيلومترًا /الساعة.

وقال المركز إن الرياح مصحوبةً بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وتشمل محافظات الدرعية، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، وشقراء، وضرما، ومرات.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.



طقس السعودية اليوم



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

