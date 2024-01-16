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إنذار من "الأرصاد".. رياح شديدة على منطقة الرياض

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، من رياح شديدة على منطقة الرياض تصل سرعتها إلى 40-49 كيلومترًا /الساعة.
وقال المركز إن الرياح مصحوبةً بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وتشمل محافظات الدرعية، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، وشقراء، وضرما، ومرات.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #القويعية #عفيف
للتفاصيل https://t.co/nKJ0Nz6kqA #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/GDGf6RQY4c— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس السعودية اليوم


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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