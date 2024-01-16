شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار من "الأرصاد".. رياح شديدة على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، من رياح شديدة على منطقة الرياض تصل سرعتها إلى 40-49 كيلومترًا /الساعة.
وقال المركز إن الرياح مصحوبةً بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وتشمل محافظات الدرعية، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، وشقراء، وضرما، ومرات.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
وقال المركز إن الرياح مصحوبةً بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وتشمل محافظات الدرعية، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، وشقراء، وضرما، ومرات.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #القويعية #عفيف
للتفاصيل https://t.co/nKJ0Nz6kqA #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/GDGf6RQY4c— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #القويعية #عفيف— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 16, 2024
للتفاصيل https://t.co/nKJ0Nz6kqA #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/GDGf6RQY4c
طقس السعودية اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.