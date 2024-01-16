شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تصل نيودلهي للمشاركة في معسكر "يوم الجمهورية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل وفد جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، للعاصمة الهندية «نيودلهي» للمشاركة في معسكر يوم الجمهورية الذي يُقام ضمن احتفالات الهند بعامها الـ 75 من الاستقلال تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد" ويستمر حتى 29 من شهر يناير الحالي.ويركز برنامج المعسكر الذي تُشارك فيه 25 دولة على التبادل الثقافي من خلال حضور المناسبات الوطنية، وزيارة ورؤية المعالم السياحية ذات الأهمية التاريخية والثقافية في مدن دلهي، وأغرا، وجايبور.وسيقدم الوفد السعودي خلال تلك الفعاليات عرضاً ثقافياً في اليوم الثقافي يتضمن أبرز الرقصات والأزياء السعودية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتقديم القهوة السعودية والأكلات الشعبية السعودية المشهورة، بالإضافة إلى عرضاً تقديمي يستعرض الثقافة والتاريخ والنهضة والاقتصاد والفنون وأوجه التنمية في المملكة.