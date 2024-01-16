السعودية | رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس المجلس الوطني التايلندي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم، معالي رئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس النواب في مملكة تايلند وان محمد نور ماتا، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.

ومن المقرر أن يعقد معالي رئيس المجلس الوطني التايلندي خلال زيارته جلسة مباحثات مع معالي رئيس مجلس الشورى؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجال العمل البرلماني المشترك، إضافةً إلى لقائه بعددٍ من المسؤولين في المملكة.

حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى العضو المرافق الدكتور حسين الشريف، والسفير التايلندي لدى المملكة دام بونتام.